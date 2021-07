Henri Loyrette, ancien directeur des Musées d’Orsay et du Louvre : "En Belgique, l’appétit d’art est tout à fait frappant" Arts & ExposInterview Gribaumont Gwennaëlle

© D.R.

D’une modestie désarçonnante, Henri Loyrette, ancien directeur des Musées d’Orsay et du Louvre, nous a confié sa conception de l’art et du métier. Rencontre sensible, instants paisibles.