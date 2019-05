Le musée Rops à Namur remet en lumIl faut commencer cette exposition consacrée par le musée Rops de Namur, à Henry de Groux (1866-1930), « maître de la démesure » par la magnifique église Saint-Loup ouverte exceptionnellement (pas en continu!) pendant l’expo. Située à côté du musée, elle est une des plus belles églises baroques du XVIIe siècle en Belgique, avec ses colonnes de marbre et ses boiseries tout au long des murs. C’est dans cette église que Baudelaire s’évanouit victime d'une attaque due à la syphilis qui le laissa aphasique. Le poète disait de Saint-Loup: « Merveille sinistre et galante. Saint-Loup diffère de tout ce que j’ai vu des jésuites. L’intérieur d’un catafalque brodé de noir, de rose et d’argent, un terrible et délicieux catafalque. »

