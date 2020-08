Ce paysage très brumeux de l’avant-port du Havre, peint à l’aube, vers 1872, par la fenêtre d’un hôtel, provoqua la risée des critiques d’art de l’époque.

Aujourd’hui, Impression, soleil levant est l’œuvre phare du musée Marmottan à Paris, qui possède la plus grande collection de toiles de Monet du monde. Du 17 septembre au 3 janvier 2021, la peinture part au One Art Museum de Shanghai, où elle sera l’attraction d’une exposition consacrée notamment aux influences asiatiques du peintre. "Le Covid-19 a ruiné nos activités à l’étranger. Avant la pandémie nous produisions trois à quatre événements par an qui contribuaient à ce que notre institution s’autofinance à 100 %, explique Marianne Mathieu, directrice scientifique du musée au Figaro, qui a révélé l’information.

Ce prêt, qui a obtenu les dérogations nécessaires, sauvera peut-être l’année du musée.