Après l’incendie survenu lundi en fin d’après-midi sur les toits de Bozar, son directeur Paul Dujardin précisait mardi matin à la VRT que le bâtiment avait essentiellement subi des dégâts des eaux mais que les œuvres d’art n’avaient apparemment pas été endommagées. Par contre, les énormes quantités d'eau nécessaires à la circonscription du sinistre auraient provoqué des dégâts structurels importants, notamment au niveau de la toiture de la salle Henry Le Bœuf.

Comme toujours en cas d’incendie, l’eau indispensable pour éteindre le feu est en même temps cause de dégâts en s’inflitrant partout.

Vers 13h, ce lundi, un premier bilan, provisoire, était fait mais à cette heure, précisait-on, le bâtiment n’était toujours pas accessible. Seuls les experts avaient accès à la zone sinistrée. Ceux-ci, ainsi que les pompiers, l'ingénieur de stabilité et les assurances devaient procéder à l’inspection du toit. Un travail important était en cours en vue de refermer la toiture et de limiter les infiltrations d'eau, la pluie ajoutant aux dégâts entraînés par l’extinction.

Le rapport signale cependant que la salle Henry Le Bœuf est principalement touchée par des dégâts des eaux, devant la scène côté cour et au niveau de l'orgue. Le directeur musical de Bozar Jérôme Giersé travaille en coopération avec les experts à une limitation maximale des dégâts.

Le grand orgue

En ce qui concerne les expositions, poursuivait le rapport provisoire, le circuit de la rue Royale a été principalement touché. L'exposition qui s'y déroulait, Danser brut, venait de

s’achever. L'autre grand circuit, situé du côté de la rue Ravenstein, où se déroulent actuellement les expositions Hotel Beethoven et Facing Van Eyck, aurait été largement épargné. La directrice des expositions Sophie Lauwers et son équipe examinent les actions à entreprendre en vue d’assurer la sécurité des œuvres d'art, qui reste primordiale, souligne encore Bozar.

Rappelons que le bâtiment et les expositions seront fermés jusqu'au lundi 25 janvier inclus.

Lundi midi, on attendait toujours le rapport des pompiers concernant la cause concrète du feu survenu sur les toitures et les dégâts de l'incendie du Palais des Beaux-Arts, côté rue Royale.

L’inquiétude reste particulièrement vive à l’égard du grand orgue de la salle Henry Le Boeuf.

Il avait été « ré-inauguré » en grandes pompe en septembre 2017. Voici ce que Martine D. Mergeay en disait alors dans La Libre : « Les orgues de salle sont rares, leur répertoire est infini, autant dire que la résurrection d’un instrument tel que celui qui sera "inORGuré" dans la grande salle du Palais des Beaux-Arts est un événement qui compte. On a pourtant failli ne plus y croire… Les malheurs du noble instrument commencèrent par un incendie, en 1967, suivi d’un sauvetage partiel, anéanti cette fois par une inondation (l’orgue est sous la verrière…). Il fallut attendre 1988 pour voir naître un projet de restauration digne de ce nom, lui-même soumis à mille obstacles matériels, querelles d’ego et conflits d’école. Mais le but est aujourd’hui atteint, notamment grâce à la hauteur de vue de certains, dont Bernard Foccroulle, et à l’apport décisif de fonds privés, mécènes et donateurs. Les machineries - hypersophistiquées - furent placées en février 2016, il fallut encore plus d’un an pour régler les points techniques et harmoniser les tuyaux (travail délicat mené la nuit, lorsque Bozar dort) et, depuis août, l’orgue sonne ! Coloré, puissant, expressif, nuancé, il fait vibrer la salle et les corps, sans saturation ni agressivité, rien que par une richesse sonore d’autant plus émouvante qu’elle est proprement inouïe en ces lieux. »

Il faut attendre encore pour savoir s’il est épargné et en particulier les sommiers de l'instrument en bois qu distribuent l'air dans les tuyaux, et s’il sera épargné comme celui de Notre-Dame à Paris, miraculeusement épargné le 15 avril 2019.