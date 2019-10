Arts & ExposVidéo Jean Nouvel: "Je ne fais jamais deux bâtiments qui se ressemblent" Guy Duplat

Jean Nouvel, né en 1945, est l'un des plus grands architectes au monde. On le connaît bien en Belgique, où il a collaboré jadis dans une chorégraphie de Frédéric Flamand, réalisé la Tour bleue de la gendarmerie de Charleroi et proposé un étonnant projet pour la gare du Midi.