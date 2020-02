Bruxelles va marquer le coup, ce 8 mars, à l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes. Une tapisserie de 120m² sera suspendue de 13h à 17h devant l’arcade centrale de l’arc de triomphe du parc du Cinquantenaire.

Cette oeuvre, intitulée "Elen Ou Hubris", a été produite à la main par l’artiste brésilienne Elen Braga née en 1984. Il s'agit d'un auto-portrait monumental qui lui a demandé plus de 2 184 heures de travail réalisées entre le 26 octobre 2018 et le 30 janvier 2020.

"Créé sous la forme d'un autoportrait géant de l'artiste haut de 24 mètres, ce projet ambitieux a pour objectif d'entrer en dialogue avec le monument national où il est exposé et avec l'image de la ville elle-même. Le choix de l'emplacement du Cinquantenaire fait donc partie intégrante du travail", explique l' Iselp (Institut Supérieur pour l'Étude du Langage Plastique) qui a accueilli Elen Braga en résidence pour qu'elle puisse développer son oeuvre.

© Jules Toulet



L’institut précise encore que cette création est caractérisée par l’outrance, l’orgueil et la démesure propres à la notion grecque de l’hubris. "Elle revendique avec audace une place et une visibilité dans le paysage urbain comme catalyseur d’une réflexion critique sur l’ordre monumental et patriarcal des choses."

Ce projet a été auto-initié en 2018 par l’artiste qui a confectionné l’ouvrage à l’aide de 200 kilos de laine fournie par des entreprises belges.