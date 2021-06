Le Conseil d’administration de Kanal-Centre Pompidou à Bruxelles s’est réuni lundi pour choisir le ou la directrice artistique. Un choix important de celui ou celle qui allait porter le projet Kanal dans les prochaines années.

Après un appel international à candidatures ayant attiré plus de 30 candidatures, uńe short list de sept noms avait été soumise à un jury de haut niveau composé entre autres du directeur du musée Reina Sofia de Madrid, de la directrice de la Whitechapel Gallery à Londres, de Jan Goossens qui prépare Bruxelles 2030, de Bambi Ceuppens du musée de Tervuren et d’Emma Lavigne, directrice du Palais de Tokyo.

Le jury avait finalement mis en tête pour ce poste, Kasia Redzisz, d’origine polonaise, Senior curator à la Tate Liverpool. Elle avait conduit par exemple les expositions Yves Klein et Keith Haring présentées à Bozar et a dirigé la biennale de Timisoara. Jeune, d’origine polonaise, brillante dit-on, elle incarnait pour des membres du jury, l’avenir et l’ouverture.

Mais si elle recueillit six voix, quatre voix s’étaient portés sur la candidature de Bernard Blistène qui vient de quitter à 67 ans, son poste de directeur du musée d’Art moderne au Centre Pompidou. Très brillant lui aussi, ayant porté le projet Kanal depuis ses débuts, au carnet d’adresses impressionnant, il avait cependant le désavantage -pour certains-, outre son âge, d’être trop marqué par le Centre Pompidou alors que Kanal cherche à s’affirmer comme un grand centre indépendant ancré à Bruxelles.

La présidente du conseil a alors proposé au vote des administrateurs, l’idée d’un duo de directeurs, sans hiérarchie entre eux, avec Kasia Redsisz et Bernard Blistene ensemble. Proposition reprise après des débats au CA. Kasia Redsisz et Bernard Blistene prendront leurs fonctions après l’été. Un nouveau CA devait préciser alors le fonctionnement du duo.

« Cette collaboration est la synthèse parfaite pour Kanal, s’est réjouie dans un communiqué, Michèle Sioen présidente de la Fondation Kanal et du jury (où elle fait voté pour Bernard Blistène): un regard neuf et une sensibilité artistique pluridisciplinaire nouvelle pour le long terme, et la garantie de poursuivre ce qui a déjà été entrepris avec succès pour construire ce musée du XXIe siècle main dans la main avec le Centre Pompidou jusqu’en 2027 ».

Précisons encore que celle qui est moins connue, Kasia Redzisz (notre photo), Senior Curator à la Tate Liverpool, est diplômée en Histoire de l’Art de l’Université de Varsovie. En 2005, elle rejoint le Musée d’Art Moderne de Varsovie en tant que Commissaire adjointe. De 2008 à 2015, elle dirige Open Art Projects, organisation artistique reconnue internationalement comme étant l'une des plus innovatrices de Pologne. De 2010 à 2014, Kasia Redzisz assure la fonction de Commissaire adjointe à la Tate Modern de Londres avant de rejoindre la Tate Liverpool comme Senior curator. Son travail indépendant comprend de nombreux projets interdisciplinaires, plus récemment l'exposition inaugurale du Muzeum Susch (2019) et la quatrième édition de la Biennale Art Encounters (2021). Ses expositions et sa politique d’acquisition sont saluées par la critique. Kasia Redzisz défend une approche expérimentale et interdisciplinaire orientée vers de nouveaux formats et de nouveaux publics.