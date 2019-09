Le « Prix Nobel des arts » attribué à ces deux très grands artistes bien connus chez nous.

Créé en 1988 par la Japan Art Association, le Praemium Imperiale est le « prix Nobel pour les arts », chaque lauréat reçoit 125000 euros. Cette année, deux grands artistes contemporains sont honorés. En peinture, William Kentridge (Afrique du Sud) succède à Alechinsky. En 40 ans, Kentridge a créé une œuvre vaste et multidisciplinaire, un mélange rare et fructueux des genres, une fertilisation croisée des disciplines : théâtre et opéra (on se souvient de sa Flûte enchantée à la Monnaie et ses spectacles au Kunsten), sculpture, marionnettes, dessins, cinéma d’animation (des films crayonnés au charbon de bois, sur les drames de l’Afrique du Sud). Le dessin étant sa manière de regarder le monde. Il est devenu un habitué des plus grands festivals, de la Documenta de Kassel aux Festivals d’Avignon. Il eut une grande exposition à Bruges en 2017.

L’art de Kentridge mêle le poétique et le politique, l’Afrique et l’Europe. Juif, blanc, fils d’un avocat de Johannesbourg spécialisé dans la défense des victimes de l’apartheid, né en 1955, Kentridge est un personnage atypique. Il a suivi des cours de sciences politiques et de théâtre, avant d’opter pour le dessin. Ses premières œuvres étaient marquées par son combat contre l’apartheid. Une préoccupation politique qu’il n’a jamais abandonnée.



Mona Hatoum reçoit le prix pour la sculpture. Elle est née à Beyrouth en 1952 d’une famille palestinienne qui avait fui la guerre en 1948. De passage à Londres en 1975, elle entend que la guerre civile éclate au Liban. Elle vivra dorénavant dans la capitale britannique. Elle a vécu ce traumatisme comme un exil douloureux. Si son œuvre peut se relier à cette histoire, jamais elle ne vient l’illustrer, elle reste ouverte aux interprétations diverses. Ses performances du début, puis ses installations, mettent en lumière, de manière souvent poétique ou légère, la fragilité et la vulnérabilité de l’individu dans un monde fluctuant. Un parcours qui est aussi féministe, revendicatif face aux années Thatcher.

Les Américains Tod Williams et Billie Tsien ont le prix Architecture, la violoniste allemande Anne-Sophie Mutter, celui de musique et le Japonais Bando Tamasaburo celui du théâtre-cinéma.