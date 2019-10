Loin du Bruegel des kermesses flamandes, un colloque à l’Academia le montre imprégné de l’Italie.

Parmi les trésors de la politique scientifique belge se trouve cette belle maison nichée dans la vallée des académies, à Rome, à côté des académies des Pays-Bas, d’Egypte et de Roumanie. Un havre de paix, dans le parc de la villa Borghèse, devant la Galerie d'art moderne et la villa Julia et ses trésors de l'art étrusque.