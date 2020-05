L’Albertina qui possède une fabuleuse collection de dessins et gravures inaugure ce mercredi son aile moderne.

L’événement était prévu le 13 mars mais fut reporté à cause du coronavirus: le prestigieux musée Albertina de Vienne a ouvert ce mercredi 27 mai, l’Albertina Modern, son « musée viennois d’Art moderne ». Une nouvelle antenne pour ce musée célèbre pour sa fabuleuse collection de gravures (1 million de gravures) et de dessins et aquarelles (70000 dont des oeuvres de Dürer, Rubens, Rembrandt, Michel-Ange, Raphaël, Léonard de Vinci, Manet, Modigliani, Cézanne, Klimt, Schiele).

Sa nouvelle antenne moderne compte plus de 60000 œuvres réalisées par 5 000 artistes. On y trouve d’abord les oeuvres même de la collection de l’Albertina mais aussi celles transférés en 2017, venues de la collection Essl, amassée à partir des années 1950 par Karlheinz Essl, le fondateur de la chaîne autrichienne de magasins bauMax. La collection Essl, ce sont près de 1500 oeuvres d’artistes comme Baselitz, Sophie Calle, Bernard Frize, Gilbert & George, Arnulf Rainer, Franz West, Nan Goldin, Andreas Gursky, Alex Katz, Erwin Wurm, Anselm Kiefer, Paul McCarthy, Nam June Paik, Cindy Sherman, Bill Viola et Ai Weiwei. Il s’agit principalement de dessins, de peintures, de photographies, d’installations et de sculptures.

L’Albertina Modern est située dans la Künstlerhaus, sur la Karlsplatz à Vienne sur une surface d’exposition de 2 500 m2.

La Künstlerhaus avait été offerte en 1865 aux artistes de la ville par l’empereur François-Joseph. Elle fut construite sur la Karlsplatz, près de la Ringstrasse de Vienne, pour servir de modèle d’architecture et de prestige, tout comme l’hôtel Imperial et la maison abritant l’orphéon.

La Künstlerhaus dans les années 1980 et 1990, fut mise à la disposition du Festival de Vienne et, par la suite, du musée d’Histoire et du musée de l’Histoire de l’art de la ville. Ces 20 dernières années, le bâtiment était caché derrière des échafaudages.

L’exposition d’ouverture (jusqu’au 15 novembre) de l’Albertina Modern est The Beginning. L’art à Vienne, de 1945 à 1980. Elle se concentre sur la période ayant façonné l’art contemporain international jusqu’en 1979 et présente les positions les plus importantes de l’art autrichien au seuil du postmodernisme.