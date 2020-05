L'architecte et artiste belge Naziha Mestaoui est décédée mercredi des suites d'une maladie rare à l'âge de 44 ans, peut-on lire sur sa page Facebook.

Très engagée en faveur de l'environnement, elle s'était notamment fait connaître avec l'opération "One Heart One Tree" ("Un coeur, un arbre") conçue en 2015 à l'occasion de la COP21 à Paris. La Tour Eiffel avait alors été transformée en forêt virtuelle. Tout un chacun, via son smartphone, était invité à "planter une graine de lumière" sur le monument. Concrètement, une application dédiée enregistrait les battements de coeur de chaque participant, au rythme desquels la graine se transformait en arbre virtuel dont l'image était reprojetée pendant quelques secondes, avec des milliers d'autres, sur le célèbre monument parisien.

Elle avait également créé le duo artistique "Electronic Shadow" en compagnie de Yacine Aït Kaci.