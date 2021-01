On vient de voir à quelles extrémités mortelles peuvent amener les mensonges répétés pendant des semaines par Trump. La désinformation menace souvent de prendre le pas sur l’information et ouvre la porte à toutes les dérives extrémistes. L’exposition pédagogique proposée toute l’année à la Maison de l’histoire européenne dans le Parc Léopold, rue Belliard à Bruxelles, est une manière pour tous de réfléchir à ce défi, et en particulier avec les jeunes.Fake for Real, une histoire du faux et de la contrefaçon est racontée avec 200 objets et documents prêtés par des musées européens, de nombreuses explications, vidéos et même des jeux interactifs.