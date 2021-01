© pascal smet

L’Hôtel Solvay, un joyau architectural, le chef-d’oeuvre de Victor Horta, situé au 224 avenue Louise à Bruxelles, sera dorénavant, et dès ce samedi, ouvert au public comme musée deux jours par semaine (jeudi et samedi, mais sur réservation sur le site -encore en construction jeudi matin, www.hotelsolvay.be). Jusqu’ici on ne pouvait le visiter qu’aux journées du patrimoine ou lors d’événements privés.