La société Tempora créée par Benoît Remiche et Elie Barnavi est celle des expositions à succès comme Hyperréalisme et Warhol. Elle s’implante aussi résolument à l’étranger comme en témoigne à Lyon son implication dans un musée Saint-Exupéry et à Paris dans la gestion du musée Maillol.

Elle prépare un nouveau projet original dont la première phase est une exposition Illusion Expérience annoncée pour mars 2022 à Bruxelles sur le site de Tour&Taxis.