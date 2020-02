Arts & Expos L’univers de Shivan multiplie les créatures dont nous ne pouvons identifier la nature Gribaumont Gwennaëlle

Felix Frachon présente le second volet de l’exposition de Shine Shivan (Kerala/Inde, 1981. Vit et travaille à Faridabad) intitulée "Language of the deceased". Ce chapitre réunit une quarantaine de dessins et techniques mixtes, merveilleusement dérangeants, délicieusement cauchemardesques.