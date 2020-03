Arts & Expos La beauté "divine" des églises anciennes Guy Duplat

Le beau musée de Flandre à Cassel entre Lille et Dunkerque, présente sous le titre Sacrée architecture!, une collection privée de 50 tableaux représentant tous des intérieurs d’église à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle en Flandre et aux Pays-Bas.