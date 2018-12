Rouvert il y a près de trois ans, rénové et agrandi par l’architecte Rudy Ricciotti, La Boverie à Liège s’offre une pause dans ses « grandes" expos avec un regard bienvenu sur ses propres et riches collections, parmi les plus riches de Belgique. Les expos venues de l’extérieur reprendront au second semestre avec entre autres, 50 années de sculpture hyperréaliste. « Liège. Chefs-d’oeuvre » le musée La Boverie expose ses plus beaux tableaux, d’Ingres à Gauguin. Une manière aussi de voir comment se constitue une collection majeure. (...)