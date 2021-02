La vaste tapisserie représentant Guernica de Pablo Picasso qui trônait à l’entrée du Conseil de sécurité de l’Onu depuis plus de trois décennies pour sensibiliser les diplomates aux risques de la guerre a été reprise par son propriétaire, Nelson Rockefeller Junior, a-t-on appris aux Nations unies.

Commandée en 1955 par Nelson Rockefeller et tissée par l’atelier français Jacqueline de La Baume-Dürrbach, cette tapisserie avait été prêtée à l’Onu en 1984. Présidents, ministres et ambassadeurs allant assister à des réunions du Conseil de sécurité passaient jusqu’à présent près de cette œuvre pour se rendre dans la chambre de l’instance la plus importante de l’Onu chargée de la paix dans le monde.

Les Nations unies n’ont pas expliqué la raison pour laquelle la famille Rockefeller avait voulu reprendre la tapisserie. Aucun commentaire n’a pu être obtenu dans l’immédiat auprès de la Fondation Rockefeller. (AFP)