Un nouveau lieu s’est ouvert au sud de la France à Saint-Paul-de-Vence dédié plus spécialement à l’art minimal. La Fondation CAB créée par le collectionneur belge Hubert Bonnet, par ailleurs entrepreneur immobilier, vient ainsi s’ajouter avec bonheur à d’autres lieux splendides comme la Fondation Maeght située juste en face d’elle, mais aussi aux Fondations Carmignac et Bernar Venet, à la Commanderie de Peyrassol, au Château La Coste et à la Villa Noailles.