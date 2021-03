La Fondation CAB à Bruxelles, bel espace près des étangs d’Ixelles dédié à l’art minimal et conceptuel, fondé en 2012 par le collectionneur belge Hubert Bonnet, ouvrira en juin un second lieu dans le sud de la France, à Saint-Paul- de-Vence, dans un superbe bâtiment des années 50 avec vue sur le cap d’Antibes, rénové par l’architecte Charles Zana, pour la présentation de la collection de la Fondation et des expositions thématiques. Avec une librairie-boutique un restaurant.



La fondation CAB vient enrichir une région très riche en art avec la Fondation Maeght, la Fondation Carmignac, la Villa Noailles, Peyrassol, la Fondation Venet, le Château La Coste, Le Muy.