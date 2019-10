L’aura qui entoure Evelyne Axell (1935-1972) n’aurait sans doute jamais été ce qu’elle est sans l’épatant travail de fond et de promotion entrepris un demi-siècle durant par Jean et Mali Antoine pour que l’image vivante d’une femme et créatrice d’exception survive à un destin étouffé dans l’œuf pour cause d’accident automobile à l’âge de 36 ans.