Doué d’une éloquence ravageuse et d’une énergie hors norme, Antonio Nardone - incontournable dans le paysage artistique bruxellois depuis une vingtaine d’années - est de ces personnages qui impressionnent. Aussi est-il doté d’une merveilleuse faculté : avoir une quantité invraisemblable d’idées. Un flot continu, sans frein ni repos, avec ce qu’il faut de propositions à jeter, mais aussi - et surtout - une belle proportion de projets bien inspirés. Mieux ! Il y a chez cet homme, excessif comme le sont tous les passionnés, une capacité inouïe à incarner ses projets les plus fous ou démesurés. Et très souvent, on sourit, on applaudit et on se dit : "Antonio a encore frappé !" Ses derniers coups d’éclat ? Créer des cartes de vœux à colorier pour tisser du lien et financer le matériel de ses artistes. Contourner nos restrictions en changeant les statuts de sa galerie d’art bruxelloise qui devenait, dans un éclat de rire jubilatoire, une épicerie de produits italiens. Soit un commerce essentiel aussi accessible qu’un supermarché. Il fallait (juste) y penser. Au-delà de la douce provocation, Antonio Nardone voulait dénoncer l’absurdité de mesures gouvernementales qui considèrent l’art et la culture comme superfétatoires.

Entrepreneur culturel, Antonio Nardone ne peut imaginer ses activités sans diversité. Au risque d’agacer. Concepteur d’expositions (e.a. "Wunderkam mer " au Botanique en 2011, "I Belgi. Barbari e Poeti " à l’Espace Vanderborght en 2015), il poursuit parallèlement ses activités dans l’édition (De Facto puis Arte news) avant d’ouvrir sa galerie d’art à Bruxelles suivie d’une seconde enseigne à La Louvière.