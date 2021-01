Selon BX1, au moins quatre camions de pompiers sont présents sur place. Tandis qu'un périmètre de sécurité a été dressé. La police a indiqué de son côté que la circulation est fermée dans la rue Royale, entre la place Royale et la rue de la Loi, ainsi que sur la place des Palais. Le trafic des lignes de tram 92 et 93 est interrompu entre Poelaert et Botanique.

Plus d'informations dans quelques instants.