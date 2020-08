Du petit commerce de bière repris en 1862 par Lambert Wielemans et Ida Constance Ceuppens à l’âge d’or de la brasserie Wielemans, jusqu’à sa fermeture définitive en 1988 et au classement des façades du Métropole, de la seconde salle des brassages (désormais Brass) et du Blomme (l’actuel Wiels), l’histoire de ce périmètre, retracée à grands traits sur le site du Brass, en fait un des fleurons du patrimoine industriel et brassicole bruxellois.