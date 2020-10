© Estate of John Baldessari and Sprüth Magers, photo: Timo Ohler

Puissante ou tragique, l’oeuvre de Beethoven exprime toute la condition humaine. En plus d’être une génie musical, il est devenu un mythe dès sa mort en 1827, et ensuite une icône de la culture, y compris populaire. Aujourd’hui encore il reste un influenceur comme on dit désormais. Sa surdité fait partie de sa légende comme l’oreille coupée fait partie de celle de Van Gogh.