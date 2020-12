Le marché de l’art flambait déjà il y a 150 ans Arts & Expos Guy Duplat

© D.R. Louis Delbeke (18241-1891): "Les Perplexités d'un jury" (1877 détail)

Si vous êtes persuadé que jadis, au XIXe siècle, les artistes étaient tous des bohèmes désintéressés par l’argent, alors qu’aujourd’hui le marché de l'art serait tout puissant, la nouvelle expo du musée Rops à Namur vous détrompera. Intitulée Adjugé ! Les artistes et le marché de l’art au XIXe siècle (1850-1900) en Belgique, elle est le fruit d’une étude originale et intéressante si on prend le temps de lire les explications, y compris dans le catalogue.