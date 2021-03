L’ancien designer belge désormais installé dans les arts plastiques, mais pas que - il se balade aussi à l’opéra -, expose un travail plastique, né de la période du confinement. Quand l’artiste fait la démo d’une époque qui chavire mais ne se noie pas - en tout cas, pas encore… "Y’a de l’espoir", selon Christophe Coppens.

Si l’expo s’appelle, non sans provoc’, "A Lovely Little Shitshow" (un "charmant petit show de merde"), c’est à cause de l’époque dans laquelle elle a été créée ? Une époque douloureuse où seules frustration et restriction existent, selon vous ?

Il y a un peu de cela… Le travail a été réalisé durant la période de confinement, mais le "petit show de merde" était déjà en cours depuis un moment, en matière de politique, d’immigration, d’extrémisme, d’inégalité, de racisme, de climat… Mais ne comprenez pas de travers : je suis positif. Je pense que nous vivons dans une époque épatante, empreinte de changements. On dénonce ce qui est injuste (#metoo…), c’est un processus lent, mais nous sommes sur la bonne route.