Belle exposition Kris Martin. Ses gestes touchent aux grandes questions de la vie et de la mort.

Kris Martin (né en 1972 à Courtrai, vit à Mullem près de Gand) est le plus poète et le plus philosophe de nos artistes. Depuis vingt ans, exposé souvent dans le monde, il crée des oeuvres parfois microscopiques, parfois macro, en opérant simplement de petit déplacements du quotidien. Mais par cet écart, ce presque rien, il parvient souvent à susciter des courts-circuits dans nos perceptions et à toucher les grandes questions de la vie et de la mort, de la fugacité des choses, de l’éphémère de nos existences.