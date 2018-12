Léonard de Vinci incarne l’homme complet, le génie universel de la Renaissance : peintre, sculpteur, architecte, homme de science, inventeur, philosophe, organisateur de fêtes. Il est né à Vinci en Toscane en 1452, fils né d’une union illégitime entre un noble et une servante, il fut cependant considéré par son père comme s’il avait été un fils légitime (à la mort de son père, il fut cependant exclu de l’héritage comme enfant illégitime). Sa maison natale a été transformée en musée en 2012 et on peut la visiter à 40 km de Florence.

