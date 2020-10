Photographe, Jean-Pierre Bauduin s’est fait une réputation pour le moins remarquable dans le domaine du tirage. Le tirage argentique en noir et blanc sur des papiers traditionnels, à l’ancienne, avec sa gamme de gris incomparable et sa longévité exceptionnelle. Peu de tireurs ont, comme lui, ce savoir-faire et cette expérience pour aller chercher dans les zones sombres du négatif des détails sans sacrifier ceux des valeurs opposées.