"Mon métier, c’est de vous dire que tout est possible..." Julos Beaucarne se tait ces derniers temps, mais le souffle de sa voix, son rire intersidéral, ses pensées serties entre des mots qui tutoient l’espace et le temps, sa frénésie d’invention et sa révolution du Front de libération des arbres fruitiers ont fait le tour de la planète.