C’est une des lieux les plus étonnants de Bruxelles que les amateurs d’art aiment tout spécialement : l’atelier de moulage du musée du Cinquantenaire. On y est plongé dans un monde ancien, figé, comme une nécropole de l’art. De grandes salles sombres sont envahies d’anciennes étagères de bois sur huit niveaux, qui portent plus de 4000 moules (composés de 20000 pièces) destinés à réaliser des copies en plâtre des grandes sculptures de l’histoire de l’art occidental. Tous datent du XIXe siècle. Certains moules n’ont plus été ouverts depuis sans doute 130 ans.

Dans l’atelier, l’atmosphère est à la Piranèse ou comme dans une Cité obscure chère à François Schuiten. On découvre, sortis des moules, un David de Michel Ange, la Vénus de Willendorf, datant du paléolithique, un buste de Beethoven, un Manneken Pis, une tête de cheval de l’antiquité grecque, etc..