Vendredi, la VRT sonnait l’alarme: le plus grand musée belge, celui des Beaux-Arts à Bruxelles, annonce sur son site que sa section Old Masters avec ses joyaux absolus (Bruegel, Rubens, Jordaens, la mort de Marat, le seul Rembrandt belge) fermait pour six mois, jusqu’au 15 octobre, faute de personnel de gardiennage.

Même si le musée expliquait que la mesure permettait de rouvrir, après un an de fermeture, le Musée Fin de Siècle et d’ouvrir deux nouvelles expos temporaires (sur le fonds Alechinsky du musée et sur l’Art aborigène), l’annonce a crée un vif émoi. Imagine-t-on Paris où la Joconde « fermerait » faute de personnel?