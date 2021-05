Jour et nuit, elles et ils veillent sur les patients qui leur ont été confiés. On pourrait les appeler les veilleuses. Ce sont les infirmières et les infirmiers qui sont mis à l’honneur, ce mercredi, à l’occasion de la journée internationale qui leur est annuellement consacrée.

Dans ce cadre, entre autres initiatives organisées pour leur rendre hommage, l’ULB-hôpital Érasme à Bruxelles présente un projet artistique précisément intitulé Les Veilleuses/Night Lights. Ce projet vise à mettre en lumière - et en images - l’universalité du métier de soignant en Belgique et dans le monde.

Des gestes universels

"Volontairement éloignée d’une approche strictement factuelle, l’originalité des Veilleuses est de mettre en valeur l’art du soin et ces gestes universels, qui peuvent parfois être mis de côté par des contraintes économiques, politiques ou techniques, locales ou plus globales, voire des crises sanitaires telles que celle que nous traversons actuellement", expliquent les auteurs de ce projet de l’hôpital Érasme à Bruxelles, en collaboration avec l’agence de photographes Maps.

Un geste bienveillant, une attention, un acte médical, un regard, un mot réconfortant, une présence, un moment de complicité entre patient et soignant… autant d’instantanés qui ont été saisis et fixés en images par des photographes de Maps dont Gaël Turine. Ce dernier témoigne : "Dès les premières heures passées en compagnie du personnel soignant en gériatrie, j’ai été témoin de l’attention et de la bienveillance portées à ces personnes âgées, vulnérables et parfois dans le désarroi. Tout, dans la manière de s’adresser aux patients, de répondre aux interrogations, de pénétrer dans la chambre, de se positionner par rapport au corps malade, de regarder et d’écouter, était touchant."

Et la coordinatrice du projet, Virginie De Wilde, directrice du service d’hématologie, d’ajouter : "Être présent pour quelqu’un nécessite constance et attention. Un travail d’équipe quotidien où personne n’est anonyme."

Un bel hommage à l’art infirmier qui est diffusé auprès du grand public sur un site accessible ici.

Deux photos prises par Gaël Turine à l'unité gériatrique de l’hôpital Erasme Bruxelles

© Gaël Turine

© Gaël Turine

Deux photos prises par Justyna Mielnikiewicz au entre des brûlés de l’hôpital universitaire Khechinashvili, à Tbilisi, en Géorgie

© Justyna Mielnikiewicz

© Justyna Mielnikiewicz

© Dominic Nahr