De 1943 à 1947, Magritte ne ressemblait plus au Magritte qu’on connaissait jusqu’alors qui interrogeait les mystères des mots et de la peinture, et peignait avec des aplats de couleurs.

Sa période dite « Renoir » ou du « Surréalisme en plein soleil » est restée longtemps incomprise comme le fut sa courte et violente « période vache ». Rejetée par André Breton et par les critiques, cette époque fut même quasi tue par la suite, par Magritte lui-même.

Peu montrées, ces œuvres sont largement absentes des grands musées, se retrouvant pour la plupart chez des collectionneurs privés.

Pourtant, Magritte fut alors Magritte, innovant et rebelle. C’est la thèse très réussie de l’exposition Magritte/Renoir, présentée au musée de l’Orangerie à Paris et proposée par un des meilleurs spécialistes du peintre, Didier Ottinger.