"En Colombie, 97 % de la terre appartient à 3,5 % de la population et pourtant le pays est à deux tiers rural", peut-on lire dans un opuscule de Marcos Avila Forero, qui expose en ce moment à la galerie LMNO.

Et comme si cela ne suffisait pas, une phrase complète ce constat par une statistique on ne peut plus éloquente : "64 % des syndicalistes assassinés dans le monde sont colombiens."