Après des expositions Teresa Margolles et Latifa Echakhch, le BPS 22 à Charleroi poursuit sa série sur des artistes contemporaines, féministes et militantes, avec Margaret Harrison, née en 1940 dans le Yorkshire, toujours active et figure importante de l’art féministe en Grande-Bretagne. Un Comme elle le scande sans cesse: « L’art doit être politique, sinon rien ! »

Le curieux titre de l’expo, Danser sur les missiles, se réfère à une action militante qu’elle a documentée dans des installations montrées dans la grande salle du BPS22. Un geste typique pour cette diplômée en art qui fondait en 1970 le London Women’s Liberation Art Group.