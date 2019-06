Grande poétesse et peintre, à cheval sur toutes les frontières, militante de tant de causes, Etel Adnan a connu la célébrité mondiale très tard, à 87 ans. A l’occasion de sa grande exposition à Luxembourg, elle nous a longuement reçu, à 94 ans, dans son appartement parisien.

« Elle est l’une des plus importants écrivains engagés et l’une des plus grandes artistes de note temps », a écrit le tout puissant commissaire d’exposition Hans Ulrich Obrist. Elle expose actuellement à Bruxelles, Venise et surtout au Mudam à Luxembourg pour une rétrospective qui partira ensuite à San Francisco au MoMA.