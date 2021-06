On peut parler d’événement après une si longue attente ! Une longue absence. Revenu tel celui que l’on n’attendait plus après tant de mois passés au large – face à la mer, sur son île de Formentera – Michel Mouffe (Bruxelles, 1957) nous est réapparu tel qu’en lui-même et toujours différent, seul son sourire avalisant de plus belle celui que nous avons toujours connu disponible et, quelque part, utilement revanchard… Par rapport au monde, celui de l’art, celui des potentats.