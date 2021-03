© D.R.

Éponger les formes d’expression qui ont émergé dans une crise vécue collectivement", c’est la volonté du Musée temporaire du confinement, un lieu inventé par ULB Culture et ouvert jeudi passé dans la salle Allende, au cœur du campus du Solbosch. Tout un travail du sensible, que de vouloir se souvenir ensemble de l’expérience du confinement. En collecter les traces. Ne pas oublier trop vite ce que chacun a fait de ce temps suspendu dans l’incompréhension et la méconnaissance de l’avenir commun.