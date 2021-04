Peu à peu, Molenbeek et la zone du canal semble se transformer en pépinière d’artistes avec, parmi d’autres, le Moma, Kanal, l’Imal, la Raffinerie, les studios de Wim Vandekeybus et de Jan Lauwers (Need Company), l’atelier d’Hans Op de Beek, la fondation Vandenberg, la collection Vanhaerents, la rue Dansaert, l’arrivée de Laure Prouvost, etc..

Le galeriste d’origine américaine Harlan Levey installé à Bruxelles depuis vingt ans, ose même évoquer, en souriant, le précédent de Chelsea à New York.