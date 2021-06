La question de Fromanger était : comment lier l’activité du peintre et la critique de l’état du monde ?

Ce sont d’abord ses tableaux des années post-68 qui l’ont rendu célèbre et qui restent les plus intéressants. Il y mêle la rue marchande et grise, très réaliste, vouée à la seule marchandise y compris humaine à des personnages colorés juste ébauchés. Peintre du rouge, la couleur des révolutions et du sang versé, il fut l’ami de Prévert et des philosophes Gilles Deleuze, Michel Foucault et Felix Guattari.