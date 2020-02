Arts & Expos "My America" de Diana Matar pointe à travers le phénomène de la violence policière une société très inégalitaire Jean-Marc Bodson

À première vue, "My America" au Musée de la photographie à Charleroi pourrait être pris pour une réalisation d’un des auteurs de "New Topographics", une exposition de 1976 qui reste une des grandes références du paysage contemporain. De format carré et pour la plupart en noir et blanc, les photos de Diana Matar nous montrent des lieux banals de l’Amérique auxquels nous ont habitués Robert Adams, Lewis Baltz, Henry Wessel et ceux qui s’en sont inspirés par la suite.