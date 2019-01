De l’année Léonard de Vinci, Rembrandt, Bruegel et Bauhaus aux expositions De Chirico, Fiona Tan, Wim Delvoye, Luc Tuymans, Van Orley et Hammershoï. Une année qui sera marquée par la Biennale de Venise, la grande exposition Toutânkhamon à Paris, Europalia Roumanie et l’ouverture du Musée du Qatar en forme de rose des sables, nouveau chef-d’œuvre de Jean Nouvel.