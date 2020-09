Pendant des siècles, ces manuscrits furent réservés à quelques-uns: d’abord les ducs de Bourgogne au temps de leur splendeur qui les conservaient dans leur librairie privée, et jusqu’il y a peu les chercheurs qui pouvaient les consulter dans la réserve précieuse de la Bibliothèque royale. La dernière exposition temporaire où le public a pu les voir datait d’il y a dix ans.

Désormais, cet art ne sera plus l’apanage de quelques uns. Chacun pourra admirer ces manuscrits au tout nouveau musée de la Royale appelé KBR Museum.

Bart Van Loo auteur d’un best-seller passionnant sur Les Bourguignons dont la traduction en français sort le 8 octobre, commente pour nous ce musée (lire ci-joint).

De 1369, date du mariage de Philippe le Hardi et de Marguerite de Flandre à Saint-Bavon à Gand, jusqu’à la mort de Charles le Téméraire à Nancy en 1477 où on retrouva son corps dans la neige dévoré par les loups, l’histoire des ducs de Bourgogne fut fabuleuse, se taillant un énorme territoire, ouvrant la voie à la Renaissance, s’émancipant de la tutelle de l’Eglise.

Ces ducs, et d’abord Philippe le Bon, voyaient dans l’art de Claus Sluter, Jan Van Eyck et Rogier van der Weyden et dans les livres, un outil de propagande et de prestige. Leur

bibliothèque comptait 900 manuscrits réalisés sur peaux de mouton ou de veau. Une chronique pouvait demander jusqu’à deux cents moutons et des années de travail aux copistes et enlumineurs.

Les peaux étaient ébourrées, tendues et planées à la chaux ou à la pierre ponce. L'encre et les colorants utilisés pour l'écriture et la peinture étaient à base de matières premières minérales, végétales et animales.

« Philippe le Bon était un peu m’as-tu-vu mais aussi un grand érudit, comme le sera son fils Charles le Téméraire, raconte Bernard Bousmanne, directeur du nouveau musée. Il aimait se montrer avec ses livres dont il emmenait des exemplaires dans ses voyages avec sa troupe. »

Un miracle

« C'est une chance incroyable, de pouvoir les admirer car ces manuscrits ont eu une histoire mouvementée. Lors de la Révolution française, ils furent emmenés en chariot à Paris. En 1815, on récupéra la plupart des livres mais pas tous. Il y eut, depuis, l’incendie du Coudenberg, qui n’épargna que par miracle ces manuscrits. Puis des inondations".

Notre Bibliothèque royale s’est trouvée en possession de 300 de ces splendeurs. Pas seulement des livres religieux (Bible, livres d’heures), mais aussi profanes: chroniques des exploits d’un prince, traités de sciences (comme un manuscrit sur les postions possibles du foetus dans l’utérus), le roman de Renard, des livres d’héraldiques, les poésies de François Villon et de Christine de Pizan, livres avec une description des monstres qui croyait-on habitaient loin de l’Europe.

Dans leur bibliothèque, on trouvait par exemple, un livre plein d’humour du Maître de Wavrin, qui racontait des histoires romanesques avec des dessins humoristiques et aquarellés. Il y est question de surprendre une dame dans son bain en forant un trou dans une paroi, de tromper le mari, dans un style BD contemporaine.

Des artistes peignaient des enluminures - vrais tableaux en miniature - et des marges, aux extérieurs des pages, pleines de fantaisies. On utilisait beaucoup d’or déposé délicatement par feuilles collées sur de légers creux faits dans la peau.

Chroniques de Hainaut

Ce trésor trop méconnu est exposé sur tout un étage à la fin du parcours. Une quarantaine de manuscrits à la fois qui devront être changés tous les quatre mois pour les protéger de la lumière et les laisser dans l'obscurité pendant 3 ans. D’autres manuscrits viendront les remplacer, de quoi donner envie de retourner au musée plusieurs fois par an.

Il ne faut donc pas manquer de venir durant les premiers mois si on veut admirer « le » chef d’eouvre si célèbre que sont les Chroniques de Hainaut de Jean Wauquelin dont le premier feuillet est illustré par Rogier van der Weyden montrant Philippe le Bon tout de noir vêtu, depuis de longs escarpins jusqu’au bonnet, recevant le livre des mains de Jean Wauquelin. A sa droite, le chancelier Nicolas Rolin, son Premier ministre, et, à sa gauche, sa Cour arborant l’ordre de la Toison d’or.

On admire aussi le Psautier de Peterborough avec dans les marges un homme à califourchon, à l’envers, sur un bouc, lui soulevant la queue et cette merveille de manuscrit avec des enluminures en grisaille de Willem Vrelant illustrant la guerre punique.

La finesse des dessins, la liberté des sujets, la conservation des couleurs, tout est un enchantement. Et on voit comment à l’époque des ducs de Bourgogne, l’art s’émancipe des obligations de la religion pour représenter l’homme tel qu’il est, dans son individualité.

La scénographie du musée met parfaitement en lumière la beauté des livres. De nombreuses bornes et images permettent de mieux comprendre ces livres. Des cocons ont été aménagés autour de livres spécifiques (comme un livre sur la chasse) pour mieux les raconter

La femme crucifiée

Le parcours débute par la belle chapelle de Nassau, dernier vestige néo-gothique d’un palais datant de 1346. On y plante le décor religieux et politique. Déjà il faut s’attarder sur des sculptures provenant de retables, sur des manuscrits et sur une étonnante Crucifixion de sainte Wilgeforte (1450) venue de Malines. C’est la seule femme crucifiée de l'histoire de l’Eglise, d’une grande beauté, torse nu, sein percé. Pour échapper à un prince qui voulait la violer elle demanda l’aide de Dieu qui lui fit pousser la barbe pour la rendre hideuse. Elle demanda alors à son agresseur de la punir en la crucifiant comme le fut Jésus.

La visite mêle ensuite des étapes plus didactiques à des oeuvres uniques De multiples bornes explicatives peuvent être activées par un bracelet qu’on reçoit à l’entrée dans la langue de son choix. Les enfants comme les spécialistes peuvent y trouver leur compte.

On explique comment on réalisait un manuscrit, comment on obtenait les pigments. On montre des armes d’époque, des copies parfaites des Pleurants des tombeaux des ducs de Bourgogne à Dijon, oeuvres bouleversantes de Claus Sluter. Ces moulages ont été réalisés à l’atelier de moulages du musée d’Art et d’Histoire à Bruxelles.

Une grande maquette a été réalisée de la grue monumentale en bois qui dominait le port de Bruges du temps de sa splendeur.

Bonne idée aussi d’accompagner la visite par un choix de musique polyphonique du XV siècle.

Mais surtout, tout au long de la visite, on retrouve des oeuvres : manuscrits, sculptures et tableaux prêtés par divers grands musées.

Le pélerin affronte Envie, avec ses deux filles , 1400, dans le manuscrit "Pèlerinages" de Guillaume de Dugulleville Crucifixion de sainte Wilgeforte (1450) L'enfer, dans le livre de Gérard van Vliederhoven 1455 Combat du consul Marcus Actilius et de l’animal fabuleux. Miniature de Willem Vrelant dans Leonardo Bruni, Première guerre punique. Jean Wauquelin présente son ouvrage à Philippe le Bon. Miniature de Rogier van der Weyden dans Les Chroniques de Hainaut.

Bart Van Loo enthousiaste

Le 8 octobre, sortira en librairie Les Téméraires. Quand la Bourgogne défiait l’Europe (Flammarion), de Bart Van Loo, traduction de son passionnant best-seller (130000 exemplaires déjà vendus) De Bourgondiërs qui raconte avec une foule de détails étonnants le règne chez nous des ducs de Bourgogne.

Nous lui avons demandé sa réaction à l’ouverture du musée: « Dans mon livre je démontre que les ducs de Bourgogne sont les pères fondateurs des Plats Pays, et voilà que cette période oubliée mais d’autant plus importante est dévoilée à l’aide de miniatures et manuscrits d’une rare beauté. J’ai travaillé trois ans et demi à mon livre, cela m’a quelquefois paru long mais c’est de la roupie de sansonnet comparé à ce que pouvait demander la production d’un des chefs d’oeuvre de ce musée, les Chroniques de Hainaut de Wauquelin qui contient une miniature inoubliable de Rogier van der Weyden. Commencée en 1446, la traduction de la source latine du manuscrit prit deux ans à Wauquelin, puis les copistes reçurent salaire jusqu’en 1453, et les miniatures ne furent achevées qu’en 1468, juste après la mort du commanditaire, Philippe le Bon. La magnifique page d’ouverture cernée d’armoiries énonce un message clair : c’est moi le chef ici, y compris au Hainaut. L’amour de l’art et le sens de la propagande faisaient bon ménage à l’époque bourguignonne. Un musée à voir absolument. Auparavant seuls quelques initiés pouvaient fureter ici en toute liberté, maintenant ce bonheur est à la portée de tout le monde. »

KBR museum, Mont des Arts, Bruxelles, à partir du 18 septembre, du mardi au dimanche de 10h à 18h.