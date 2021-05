Paris a un nouveau lieu magnifique pour l’art contemporain Arts & Expos Guy Duplat

© D.R. La grande rotonde de la Bourse de Commerce avec au centre, la sculpture en cire d'Urs Fischer copie de l'Enlèvement des Sabines. Elle va lentement se consumer en six mois.

Plusieurs fois reporté pour cause de Covid, la Bourse de Commerce-Pinault Collection s’ouvre samedi à Paris et est superbe. L’architecture minimaliste de Tadao Ando fait merveille et accueille des artistes qui interrogent le monde d’aujourd’hui.