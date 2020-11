Passionnant exercice pour le futur Smak Arts & Expos Guy Duplat

© CRIT. architecten (2020), photo Dirk Pauwels La maquette du possible futur Smak, “le musée et son double”.

Depuis quinze ans, depuis qu’il est devenu directeur du Smak à Gand, Philippe Van Cauteren répète comme un mantra que le musée n’est plus adéquat pour abriter la plus grande collection d’art contemporain dans les musées belges (2 500 œuvres dont beaucoup de grande taille). Il explique inlassablement qu’il faudrait doubler la taille du musée actuel pour exposer de manière permanente, en plus des expositions temporaires, 500 œuvres de la collection. L’essentiel, dit-il, est la collection : "Elle parle, l’architecture écoute" .