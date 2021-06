Pour la première fois, les deux musées parisiens, le musée Picasso et le musée Rodin, proposent une exposition commune, à voir sur les deux lieux, confrontant ces deux géants de l’art.

Certes, ils sont nés à des époques bien différentes. Il y a 41 ans d’écart entre Rodin (1840-1917) et Picasso (1881-1973) et ils ne se sont jamais connus. Tout au plus, peut-on dire que Picasso arrivant à Paris, a dû visiter la rétrospective Rodin au pavillon de l’Alma, à l’exposition universelle de 1900.