Pina Bausch bouleversa tout l’art de Guillermo Kuitca Arts & Expos Guy Duplat

© Guillermo Kuitca: Sans titre , 2003-2015, 196,5 x 195,5 cm crédit: Guillermo Kuitca, photo : D.R.

L’excellent peintre argentin Guillermo Kuitca (né en 1961 à Buenos Aires où il vit et travaille toujours), n’avait plus été exposé en France depuis son expo à la Fondation Cartier à Paris il y a vingt ans. C’est donc une redécouverte d’un artiste important d’Amérique du Sud que le Lam, à Villeneuve d’Asq, propose avec une rétrospective de 40 ans de création à travers ses dessins, peintures et installations.