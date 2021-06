Sur les 85.000 pièces, 883 (1 % seulement du total) ont été clairement acquis par la violence (collection Storms par exemple) ou sont arrivés en Belgique de manière illégale. Ils seront restitués.

Une "convention de restitution-dépôt" pourrait être aussi conclue avec la RDC pour une partie des autres objets. La provenance de 40 % des objets à Tervuren (35.000) doit encore en effet être étudiée et seraient préventivement rendus aliénables si nécessaires, tandis que 50.000 objets (58 % du total) ont été prouvés comme ayant acquis de manière totalement légitime et leur propriété restera à l’Etat belge et donc inaliénable.